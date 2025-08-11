Caos Autostrade, da oggi partono i lavori sulla A7 a Busalla

Busalla (Genova) – Un mese di lavori, da oggi 11 agosto e sino all’11 settembre, sul nodo autostradale della A7 Genova – Milano, nel territorio di Busalla. C’è grande preoccupazione tra automobilisti e trasportatori per il cantiere che apre oggi e che prevede il restringimento della carreggiata ad una sola corsia in direzione Genova e per la chisura in uscita del casello di Busalla per i mezzi in arrivo da Nord.

Auto e camion dovranno necessariamente uscire ai caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia appesantendo il traffico locale su strade non certo concepite per il passaggio di Tir e flussi veicolari intensi.

Disagi che proseguiranno sino all’11 settembre con modalità diverse visto che sono previsti lavori ad entrambe le rampe e in due gallerie.

Automobilisti e trasportatori tornano a chiedere la gratuità completa del pedaggio per l’intera durata dei lavori e per chiunque attraversi il percorso interessato dai lavori.

Forti critiche anche da residenti e lavoratori della zona che temono il caos nel traffico e code soprattutto nei fine settimana quando al normale traffico si aggiungerà quello dei flussi di partenze e rientri di turisti diretti al mare o che da Genova salgono nelle vallate dove molti hanno le seconde case.

