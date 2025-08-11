Emergenza caldo, due giorni di bollino arancione a Genova. Poi sarà rosso

Liguria – Non si ferma il caldo che in questi giorni sta interessando la nostra regione e che continuerà a farlo anche per questa settimana, probabilmente anche dopo il venerdì di Ferragosto.

Il Ministero della Salute, pochi minuti fa, ha comunicato quelle che sono le previsioni e i conseguenti stati d’emergenza nelle principali città italiane.

Dopo un weekend caratterizzato dal bollino giallo, le temperature salgono ulteriormente a Genova in questo inizio di settimana. Nel capoluogo oggi e domani è previsto il bollino arancione – livello d’allerta medio -, mentre in vista di mercoledì (verrà confermato nei prossimi giorni) scatterà il bollino rosso, che equivale al livello di allerta più alto.

In generale, su tutta la regione le temperature continueranno a salire, arrivando a toccare picchi superiori ai 35°C nelle ore più calde della giornata.

L’invito della Protezione Civile, rivolto specialmente ai più fragili, è quello di non uscire nelle ore più calde della giornata, di bere molta acqua, di consumare cibi leggeri e di prestare attenzione alla consumazione e alla conservazione dei farmaci.

