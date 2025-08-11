Genova, controlli nel centro storico: due denunciati

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha denunciato due cittadini di 27 e 55 anni, in due distinti interventi, uno per rifiuto indicazioni sulla propria identità personale e possesso di oggetti o armi atti ad offendere e l’altro per furto.

Alle 10.10 il 27enne è stato attenzionato dagli agenti mentre si rendeva protagonista di una lite animata con un altro soggetto che, appena ha notato la presenza delle forze dell’ordine, si è allontanato velocemente.

L’indagato invece è stato fermato dagli operatori e ha cercato di opporsi al controllo di Polizia rifiutandosi anche di essere identificato. Dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di una forbice che nascondeva nella tasca dei pantaloni e, in Questura durante la stesura degli atti, ha perseguito la sua condotta dissidente, motivo per cui è stato denunciato. Inoltre è risultato essere già colpito dal provvedimento del divieto di dimora a Genova da aprile 2025.

Alle 17.50 gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione poiché il 55enne aveva fatto accesso a bordo di un’imbarcazione, adibita a friggitoria, nell’orario di chiusura, per rubare generi alimentari. Giunti rapidamente sul posto gli operatori lo hanno sorpreso mentre consumava un piatto di pasta e altri alimenti del valore complessivo di 60 euro e rovistava all’interno dei refrigeranti. Portato in Questura è stato denunciato.

