lunedì 11 Agosto 2025
Genova, pensionato muore dopo intervento chirurgico al Villa Scassi

palazzo di Giustizia Tribunale GenovaGenova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’anziano di 74 anni entrato all’ospedale Villa Scassi per un “intervento di routine” e deceduto dopo un mese di sofferenze e lenta agonia tra infezioni e arresti cardiaci.
Il “caso” è stato aperto grazie alle denunce dei familiari che, agli inquirenti, hanno raccontato di non sapere cosa abbia ucciso il parente. Un dubbio che neppure i medici dell’ospedale di Sampierdarena avrebbero saputo “spiegare”. Per questo motivo il magistrato che segue la vicenda ha deciso di aprire un fascicolo di indagine con ipotesi di accusa di omicidio colposo e di sequestrare tutte le cartelle cliniche e la documentazione legata al paziente deceduto. Al momento non risultano persone indagate ma se l’indagine proseguirà con acccertamenti irripetibili come l’autopsia scatteranno d’ufficio per consentire una adeguata difesa.
La vicenda inizia un mese prima del decesso quando l’anziano 74enne scopre di avere una “macchia” in un lobo di un polmone. L’iniziale spavento è per una possibile malattia oncologica ma ben presto la possibilità viene esclusa. Tuttavia i medici consigliano l’asportazione della parte per motivi di sicurezza.
Una possibilità che non piace all’anziano che inizialmente è timoroso e preferirebbe astenersi ma che poi viene convinto.
Subito dopo l’operazione, però, iniziano le complicazioni e l’uomo ha frequenti e copiose perdite di sangue ogni volta che tossisce e viene diagnosticata una qualche forma di infezione.
Il quadro clinico si aggrava di giorno in giorno e l’anziano viene sottoposto ad una nuova operazione seguita da un ulteriore peggioramento che causerà un mese di sofferenze e strazio concluso con il decesso.
I parenti ora chiedono che la Giustizia chiarisca cosa è successo e se l’uomo poteva essere salvato.
