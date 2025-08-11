Genova, terminati i lavori: riaperta oggi al pubblico Villa Gentile

Genova – Dopo la notizia sul termine dei lavori di rifacimento del manto della pista di Villa Gentile, oggi l’impianto sportivo è stato ufficialmente riaperto al pubblico. Ecco, di seguito, gli orari:

– dall’11 al 14 agosto, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

– dal 18 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Entro il 24 agosto si concluderanno anche i lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto, dallo sfalcio dell’erba alla pulizia del parcheggio che, quindi, al momento non risulta ancora accessibile.

“Villa Gentile è pronta – ha detto la sindaca Salis – ho appena terminato un sopralluogo sulla pista per verificare la fine lavori insieme al presidente di Fidal Liguria. Finalmente questo impianto torna alle atlete e agli atleti, agli appassionati e alle appassionate di atletica leggera di Genova e non solo”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]