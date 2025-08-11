lunedì 11 Agosto 2025
Genova, terminati i lavori: riaperta oggi al pubblico Villa Gentile

Redazione Liguria
foto pista villa Gentile dopo lavoriGenova – Dopo la notizia sul termine dei lavori di rifacimento del manto della pista di Villa Gentile, oggi l’impianto sportivo è stato ufficialmente riaperto al pubblico. Ecco, di seguito, gli orari:
– dall’11 al 14 agosto, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
– dal 18 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Entro il 24 agosto si concluderanno anche i lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto, dallo sfalcio dell’erba alla pulizia del parcheggio che, quindi, al momento non risulta ancora accessibile.
“Villa Gentile è pronta – ha detto la sindaca Salis – ho appena terminato un sopralluogo sulla pista per verificare la fine lavori insieme al presidente di Fidal Liguria. Finalmente questo impianto torna alle atlete e agli atleti, agli appassionati e alle appassionate di atletica leggera di Genova e non solo”.
