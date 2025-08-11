lunedì 11 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaLa Spezia, arrivata in porto la nave con Migranti salvati in mare
Notizie LiguriaLa SpeziaCronacaNotizie in evidenza

La Spezia, arrivata in porto la nave con Migranti salvati in mare

Redazione Liguria
0

Migranti bambino Geo BarentsLa Spezia – E’ arrivata nel porto questa mattina la nave Solidaire con a bordo 26 Migranti salvati in mare. Dopo i 146 Migranti della Life Support, giunti ieri a Savona, le autorità governative hanno inviato nei porti liguri un’altra nave con a bordo disperati salvati in mezzo al mare. L’imbarcazione della ONG ha percorso come la “collega” migliaia di miglia per raggiungere il “primo porto sicuro” come previsto dalla nuova normativa varata dal Governo centrale a Roma.
Tra i migranti soccorsi in mare anche 4 minorenni non accompagnati che sono stati presi in carico dalla organizzazioni locali.
La Croce Rossa della Spezia ha curato l’assistenza a terra ed ha fatto in modo che i migranti venissero visitati e ricevessero le prime cure prima di essere ridistribuiti nelle strutture di destinazione, tutte in Liguria.
Ancora una volta la nostra regione viene scelta dalla struttura governativa quale destinazione finale di una missione di soccorso in mare suscitando le proteste degli stessi armatori che accusano il Governo italiano di “aggirare” le normative internazionali che prevedono che i naufraghi debbano essere sbarcati nel primo porto che garantisca la sicurezza, la possibilità di cure e di poter ripartire. La nuova normativa prevede invece che sia lo Stato italiano a decidere il porto di sbarco e con una puntualità “sospetta”, secondo le accuse rivolte dalle ONG, questi scali si trovano a giorni e giorni di navigazione dalla zona dove avvengono i salvataggi in mare, al largo delle coste nord-africane.
Secondo gli atttivisti si tratterebbe di un espediente per tenere lontane le navi delle ONG dalle acque dove ogni giorno persone perdono la vità nel tentativo di arrivare in Italia via mare.
Ieri il comandante della nave Life Support Domenico Pugliese, arrivata a Savona aveva duramente criticato la scelta del porto savonese in quanto “abbiamo impiegato quattro giorni di navigazione per arrivare al porto di Savona assegnatoci dalle autorità. L’assegnazione di un porto di sbarco così distante dal luogo del salvataggio non solo non tiene conto delle sofferenze delle persone a bordo, ma ci obbliga a restare lontani dalla zona operativa nel Mediterraneo Centrale per molto tempo”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
lungomare Canepa coda Genova

Genova, imbarchi ai traghetti e lunghe code: traffico di nuovo a...

Cronaca
Piscina di Voltri nuova

Voltri, riapre la piscina inaugurata ad aprile e già chiusa per...

Cronaca
Polizia centro storico

Genova, controlli nel centro storico: due denunciati

Cronaca
caldo termometro

Emergenza caldo, due giorni di bollino arancione a Genova. Poi sarà...

Cronaca