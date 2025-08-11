Savona, furti negli stabilimenti balneari: un arresto e una denuncia

Savona – Durante la stagione estiva, i Carabinieri del Comando Provinciale di Savona hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione agli stabilimenti balneari dei vari comuni costieri.

Nell’ambito di tale attività, nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato un 45enne della provincia di Alessandria, presunto autore del furto di una borsa all’interno di uno stabilimento balneare di Albisola Superiore.

I militari controllavano, sul lungomare di Albisola, un cittadino italiano che aveva un atteggiamento particolarmente sospetto e stava litigando con una donna. Durante il controllo, i Carabinieri venivano avvicinati dal titolare di uno stabilimento balenare, che li informava di un furto appena commesso ai danni di una bagnante che aveva lasciato la propria borsa sotto l’ombrellone. La persona fermata cercava immediatamente di allontanarsi, quindi i carabinieri decidevano di approfondire il controllo e procedevano anche alla perquisizione della sua autovettura, parcheggiata nelle vicinanze, recuperando la borsa della vittima che era nascosta sotto un sedile.

La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario e il 45enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, veniva arrestato. L’uomo nella mattinata odierna è stato giudicato dalla locale Autorità Giudiziaria con rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto indagandolo per il reato di furto aggravato.

Quasi contemporaneamente a Savona, all’interno di uno stabilimento balneare della Passeggiata Walter Tobagi, si verificava una situazione molto simile. Un Carabiniere della Val Bormida libero dal servizio fermava in flagranza un 48enne della provincia di Genova, che stava tentando di rubare un portafoglio all’interno di una borsa lasciata sotto l’ombrellone.

Il militare, dopo aver fermato l’uomo richiedeva l’ausilio dei Carabinieri della Stazione di Savona, che intervenivano prontamente e accompagnavano il 48enne in caserma, dove, al termine degli accertamenti, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, veniva denunciato in stato di libertà.

Anche in questo caso, la refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario. Queste operazioni testimoniano l’impegno costante dell’Arma locale nel presidio del territorio e nel contrasto ad ogni forma di criminalità, soprattutto quella predatoria.

I procedimenti sono attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.

