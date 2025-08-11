Sanremo (Imperia) – Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nelle prime ore di questa mattina nella zona di Capo Verde, a poche miglia a largo della costa di Sanremo.

La scossa è stata di lieve entità.

Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si sarebbe trattato di una scossa di magnitudo 2.3 registrata ad una profondità di 16 chilometri alle ore 06:41.

Nonostante la scossa sia stata di lieve entità, decine di persone hanno segnalato di averla avvertita, soprattutto nelle zone costiere intorno a quella maggiormente interessata. In ogni caso, non si registrano danni a cose o a persone, mentre le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione.

