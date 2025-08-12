martedì 12 Agosto 2025
Calizzano, grave incidente in mattinata: ciclista in codice rosso

grifo elicottero 118Calizzano (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna a Calizzano, nell’entroterra savonese.
É accaduto intorno a mezzogiorno in via Roma, dove una macchina e una bicicletta si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il ciclista, sbalzato violentemente contro l’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e in un secondo momento hanno allertato l’elicottero. Il ferito è stato caricato a bordo e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero serie.
Oltre ai medici, sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine, le quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.
