Genova, apertura straordinaria dell’Osservatorio del Righi per il ‘bacio’ tra Giove e Venere

Genova – L’Osservatorio Astronomico del Righi organizza in occasione della congiunzione stretta fra Giove e Venere un’apertura straordinaria, una vera e propria experience esclusiva limitata soltanto a 15 persone.

Questo il programma dell’iniziativa:

– appuntamento nel Giardino prospiciente l’Osservatorio alle ore 4.15 del mattino (sì, avete letto bene…) di mercoledì 13 agosto

– osservazione al telescopio di Luna e Saturno fra le 4.30 e le 5 del mattino

– osservazione al telescopio di Venere e Giove fra le 5 e le 5.30 del mattino

– proiezione in Planetario sul cielo di agosto fra le 5.30 e le 6 del mattino

Queste tre attività, della durata di circa 30 minuti l’una, sono prenotabili in blocco tramite la piattaforma “Evenbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi.

Il turno di visita è unico e occorre arrivare in Osservatorio tramite mezzi propri o privati dato che l’attività si svolge prima della partenza della prima funicolare che collega Largo Zecca al Righi.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 5 per utente) dovranno:

– collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche

– registrarsi sulla piattaforma Eventbrite

– prenotare i posti desiderati (tariffa unica vista l’eccezionalità dell’evento)

– pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

– presentarsi in Osservatorio fra le ore 4.15 e 4.25 per l’inizio dell’attività

Il contributo richiesto è 16 € maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Non sono ammessi rimborsi per questo tipo di iniziativa. Le prenotazioni si chiudono alle ore 24 di questa sera.

E adesso qualche notizia in più sul “bacio” fra Giove e Venere:

In termini astronomici, il “bacio” si riferisce alla congiunzione, un allineamento che fa sembrare i due pianeti molto vicini nel cielo. In realtà, Venere e Giove sono distanti milioni di chilometri l’uno dall’altro: Venere si trova infatti a 183 milioni di chilometri dal nostro pianeta, mentre Giove altri 700 milioni di chilometri più in là. Ma in queste due notti, visti dal nostro pianeta, sembreranno quasi sfiorarsi, regalandoci così uno spettacolo davvero suggestivo e romantico al’interno dei confini della costellazione dei Gemelli.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]