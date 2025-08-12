Genova, caldo record, si ferma anche l’ascensore del Bigo

Genova – Il caldo record che sta interessando la Liguria in questi giorni ferma anche il celebre ascensore del Bigo, nell’area del Porto Antico dove le temperature sono proibitive già da alcuni giorni.

L’ente gestore del Bigo, l’Acquario di Genova ha diffuso la notizia anche attraverso i social:

“A seguito dell’allerta caldo diramata – scrive l’Acquario di Genova – per motivi di sicurezza, l’ascensore panoramico Bigo sarà chiuso il 12 agosto 2025”.

Per la giornata di oggi, infatti, la Protezione Civile ha diramato una allerta di livello 2 (Arancio) per ondate di calore per oggi 12 agosto e una di livello 3 (Rosso) per domani mercoledì 13 agosto.

