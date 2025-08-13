Alassio, maxi-rissa in spiaggia in pieno giorno: le immagini fanno il giro dei social

Alassio (Savona) – Stanno facendo il giro delle chat e dei social, anche dopo la pubblicazione del video sui canali di Welcome to Favelas, le immagini della violenta rissa che si è scatenata ieri in spiaggia ad Alassio sotto gli occhi di decine di bagnanti e dei carabinieri che erano già intervenuti sul posto e che, a fatica, stavano provando a riportare la situazione sotto controllo.

Le immagini non chiariscono quale sia stata la causa scatenante della violenza, ma mostrano come dagli insulti e dallo scontro verbale si sia passati rapidamente a spintoni e colpi anche in pieno volto e come un vero e proprio gruppo di persone sia dovuto intervenire per riportare la situazione alla normalità.

Una persona, probabilmente quella che avrebbe dato il via alla rissa, sarebbe stata fermata e nel giro di pochi minuti è tutto rientrato sotto controllo. Quello che resta, però, è un triste episodio violento avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi di decine di persone, molte delle quali anche bambini.

