Bollino rosso per caldo a Genova, si ripete domani

Genova – La Liguria è ancora stretta nella morsa del caldo estremo e scatta il Bollino Rosso per ondate di calore nel capoluogo ligure. Il Ministero della Salute ha diffuso l’allerta per la città di Genova per ondata di calore di Livello 3 (rosso) previsto per la giornata di oggi, mercoledì 13 e per la giornata di domani, giovedì 14 agosto.

Il livello “rosso” prevede condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche.

Si raccomanda quindi di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18.

Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie.

Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi e di fare molta attenzione alla conservazione dei cibi che, a causa del calore, possono “andare a male” in fretta e, se consumati, causare problemi anche gravi.

Si ricorda anche che, in caso di ondata di calore emanata dal Ministero, dalle 12,30 alle 16,30 restano chiusi tutti i cantieri all’aperto, sulla base di specifica ordinanza emanata da Regione Liguria.

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma “Estate sicura” sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura.

In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800-59523235 per informazioni ed orientamento ai servizi sociali e di assistenza, dalle 8 alle 20.

