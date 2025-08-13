Genova, chiuso di nuovo l’accesso della Sopraelevata da Genova Ovest e via Cantore

Genova – Possibili disagi al traffico questa mattina nella zona compresa tra l’uscita autostradale di Genova Ovest, la zona tra Sampierdarena e Dinegro e gli ingressi a ponente della Sopraelevata.

Come accaduto alcuni giorni fa, il motivo è la chiusura delle rampe di accesso alla strada Aldo Moro proprio dal casello di Genova Ovest e da via Cantore.

Il motivo sono i sopralluoghi e gli accertamenti dei tecnici a seguito della caduta di alcuni calcinacci avvenuta nella notte del 29 luglio che aveva costretto a chiusure modificare momentaneamente la circolazione.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che gestiranno le possibile code e rallentamenti che si creeranno nella zona interessata.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]