mercoledì 13 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, chiuso di nuovo l'accesso della Sopraelevata da Genova Ovest e via...
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, chiuso di nuovo l’accesso della Sopraelevata da Genova Ovest e via Cantore

Redazione Liguria
0

Crollo calcinacci Sopraelevata GenovaGenova – Possibili disagi al traffico questa mattina nella zona compresa tra l’uscita autostradale di Genova Ovest, la zona tra Sampierdarena e Dinegro e gli ingressi a ponente della Sopraelevata.
Come accaduto alcuni giorni fa, il motivo è la chiusura delle rampe di accesso alla strada Aldo Moro proprio dal casello di Genova Ovest e da via Cantore.
Il motivo sono i sopralluoghi e gli accertamenti dei tecnici a seguito della caduta di alcuni calcinacci avvenuta nella notte del 29 luglio che aveva costretto a chiusure modificare momentaneamente la circolazione.
Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che gestiranno le possibile code e rallentamenti che si creeranno nella zona interessata.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Quinto spiaggia

Genova, caldo record e spiagge affollate anche la sera

Cronaca
caldo termometro

Bollino rosso per caldo a Genova, si ripete domani

Cronaca
vigili fuoco incendio bosco fiamme

Mignanego, incendio al Passo del Bocco, vigili del fuoco in azione

Cronaca
meteo Liguria mercoledì 13 agosto 2025

Meteo Liguria, ancora caldo estremo e cieli sereni o poco nuvolosi

Cronaca