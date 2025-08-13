mercoledì 13 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, morto a 63 anni Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa
Notizie LiguriaGenovaCronacaSport

Genova, morto a 63 anni Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa

Redazione Liguria
0

Bogliasco (Genova) – A 63 anni è morto Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa, che è stato ritrovato questa mattina senza vita all’interno della sua abitazione di Bogliasco. Era malato da tempo e sarebbe stato colpito da un malore che si è rivelato fatale.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Storico ultrà del Genoa, era uno dei fondatori del gruppo Brigata Speloncia.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri auto

Femminicidio a La Spezia, uccide l’ex coniuge a coltellate e si...

Cronaca
Rissa spiaggia Alassio

Alassio, maxi-rissa in spiaggia in pieno giorno: le immagini fanno il...

Cronaca
carabinieri Treno ferrovia

Santa Margherita Ligure, furto da 6000 euro su un treno: denunciati...

Cronaca
Antonio Bessio

Incidente mortale in A10, sabato i funerali di Antonio Bessio

Cronaca