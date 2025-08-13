Genova, morto a 63 anni Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa

Bogliasco (Genova) – A 63 anni è morto Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa, che è stato ritrovato questa mattina senza vita all’interno della sua abitazione di Bogliasco. Era malato da tempo e sarebbe stato colpito da un malore che si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Storico ultrà del Genoa, era uno dei fondatori del gruppo Brigata Speloncia.

