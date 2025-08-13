Savona – Saranno celebrati sabato 16 agosto alle ore 11 presso la Chiesa di San Bernardo in Valle i funerali di Antonio Bessio, il 58enne morto in un tragico incidente avvenuto lungo l’Autostrada A10 nella tarda serata del 10 agosto.
Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava a bordo della sua moto con la compagna, quando il mezzo ha improvvisamente sbandato sbalzando i due contro l’asfalto. Oltre all’impatto molto violento, Bessio sarebbe stato anche colpito in pieno da un’auto che transitava dietro la moto.
I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 58enne, mentre le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto gravi. Dopo il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e un delicato intervento chirurgico, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale.
Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e il motivo per il quale il mezzo a due ruote abbia sbandato. Nella giornata di domani verrà svolta l’autopsia sul corpo di Bessio.
Incidente mortale in A10, sabato i funerali di Antonio Bessio
