Mignanego, incendio al Passo del Bocco, vigili del fuoco in azione

Mezzanego (Genova) – Hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per contrastare l’incendio boschivo divamapto in serata in località Passo del Bocco, nel territorio del comune di Mezzanego, nell’entroterra chiavarese.

Pompieri e volontari hanno tenuto a bada le fiamme, evitando che potessero estendersi ancora e sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica.

Le squadre restano sul posto per evitare che piccoli focolai possano riprendere forza.

In corso le verifiche per accertare l’origine delle fiamme.

