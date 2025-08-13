mercoledì 13 Agosto 2025
Mignanego, incendio al Passo del Bocco, vigili del fuoco in azione

vigili fuoco incendio bosco fiammeMezzanego (Genova) – Hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per contrastare l’incendio boschivo divamapto in serata in località Passo del Bocco, nel territorio del comune di Mezzanego, nell’entroterra chiavarese.
Pompieri e volontari hanno tenuto a bada le fiamme, evitando che potessero estendersi ancora e sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica.
Le squadre restano sul posto per evitare che piccoli focolai possano riprendere forza.
In corso le verifiche per accertare l’origine delle fiamme.
