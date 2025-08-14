Autostrade, camion a fuoco in A26 dopo un incidente: grave un uomo, traffico in tilt

Genova – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in A26, nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 e il casello di Masone. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che a scontrarsi siano stati due camion.

L’impatto ha fatto sì che uno dei due prendesse fuoco, creando un grosso incendio visibile anche a decine di metri di distanza. Il bilancio è di due feriti, di cui almeno uno dei due in gravi condizioni: soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto, è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale genovese di Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade.

Il traffico risulta momentaneamente bloccato in direzione nord, con lunghe code che si sono formate nel primo tratto dell’A26 e che stanno iniziando ad avere ripercussioni anche in A10, sia lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante che lungo quella che viaggia verso ponente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]