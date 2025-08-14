giovedì 14 Agosto 2025
Autostrade, camion a fuoco in A26 dopo un incidente: grave un uomo, traffico in tilt

Redazione Liguria
Camion a fuoco A10 (2)
immagine d’archivio

Genova – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in A26, nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 e il casello di Masone. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che a scontrarsi siano stati due camion.
L’impatto ha fatto sì che uno dei due prendesse fuoco, creando un grosso incendio visibile anche a decine di metri di distanza. Il bilancio è di due feriti, di cui almeno uno dei due in gravi condizioni: soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto, è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale genovese di Villa Scassi.
Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade.
Il traffico risulta momentaneamente bloccato in direzione nord, con lunghe code che si sono formate nel primo tratto dell’A26 e che stanno iniziando ad avere ripercussioni anche in A10, sia lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante che lungo quella che viaggia verso ponente.
——————————————————————————————————
