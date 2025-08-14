giovedì 14 Agosto 2025
Emergenza caldo, altri tre giorni di bollino rosso a Genova

Redazione Liguria
caldoGenova – Anche all’orizzonte non sembra vedersi la fine dell’emergenza caldo che in questi giorni sta interessando la Liguria e gran parte dell’Italia. Oggi Genova è entrata nel secondo giorno di bollino rosso (il livello d’allerta più alto), cosa che si riproporrà domani e – come confermato poco fa dal Ministero della Salute – anche nella giornata di sabato 16 agosto.
L’invito della Protezione Civile, rivolto specialmente ai soggetti più fragili, è quello di non uscire nelle ore più calde della giornata, di bere molta acqua, di consumare pasti leggeri e di prestare attenzione alla consumazione e alla conservazione dei farmaci.
Nelle ore più calde della giornata le temperature supereranno ampiamente quota 35°C, con quelle percepite che fioreranno quota 40°C.
