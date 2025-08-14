giovedì 14 Agosto 2025
Genova, forte temporale sulla città

Redazione Liguria
0

fulmineGenova – Un forte temporale, accompagnato da tuoni e fulmini, sta interessando la città e muove da ponente verso levante.
Le forti scariche elettriche illuminano il cielo che si è fatto grigio scuro e in alcune zone cadono precipitazioni anche piuttosto abbondanti.
All’imboccatura del Porto alcune navi si sono fermate perchè la visibilità, con il temporale, è fortemente ridotta.
Arpal ha emesso Allerta Gialla per temporali su tutte le zone della Liguria (Zone ABCDE) dalle 15:00 di oggi alle 1:00 di domani, venerdì 15 agosto

