Ponte Morandi, oggi le celebrazioni per ricordare il crollo del 14 agosto 2018

Genova ricorda la tragedia del crollo del Ponte Morandi e la morte delle 43 vittima che il 14 agosto del 2018 persero la vita mentre viaggiavano sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia sul tristemente noto ponte che attraversava la val Polcevera. Una commemorazione solenne si terrà questa mattina, alla presenza di istituzioni locali e nazionali ma in assenza di Ministri della Repubblica.

Il Comune di Genova, insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, promuove alcuni momenti commemorativi. Quest’anno, la cerimonia del 14 agosto si svolgerà, per la prima volta, nello spazio attiguo al Memoriale 14.08.2018.

La giornata del ricordo si apre alle 9, nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa (via san Bartolomeo della Certosa 15), con la celebrazione della messa officiata dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca. La sindaca Silvia Salis sarà presente alla cerimonia.

Alle 10.30 circa è previsto l’arrivo, nell’area del Memoriale 14.08.2018, dei parenti delle vittime e delle autorità.

Alle 10.45, inizierà la Cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi alla presenza della sindaca di Genova Silvia Salis, del prefetto di Genova Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’interno del Memoriale, di fronte al totem con l’elenco dei nomi delle 43 vittime, saranno posizionate le corone e sarà osservato un minuto di silenzio.

Prima degli interventi delle autorità, sul palco sarà eseguita una prima performance artistica dell’Ensemble del maestro Attilio Sottini, direttore artistico VoxArtis e Psallire Deo, al flauto, con il mezzo soprano Giada Venturini, e Alessandro Valtulini alla tastiera in collaborazione con Accademia di Canto del Teatro Carlo Felice.

Salirà, subito dopo, sul palco Gianni Andreoli dell’Associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone” con una rappresentanza di bambini.

Seguiranno gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro Edoardo Rixi e del rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Alle 11.36 verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi.

A chiudere la cerimonia il secondo intervento musicale dedicato alle famiglie delle vittime.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Genova-Genova Municipality.

