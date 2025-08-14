Sestri Levante, nate le tartarughe del nido alla Baia delle Favole

Sestri Levante (Genova) – Lieto evento, nella notte, sulla spiaggia della Baia delle Favole dove una tartaruga marina Caretta caretta aveva deposto le uova a fine giugno.

Intorno alle 2 le prime tartarughine sono nate e sono emerse dalla sabbia per dirigersi subito verso il mare, sotto lo sguardo attento dei volontari e degli esperti che dal 28 giugno seguono e monitorano il nido.

Un evento straordinario che conferma la Liguria come meta di nidificazione della tartaruga Caretta caretta dopo la schiusa di alcuni nidi lo scorso anno.

Nel 2025 sono già una decina i nidi scoperti e protetti e almeno un paio i tentativi di nidificazione che purtroppo non sono andati a buon fine per la presenza di una qualche forma di “disturbo” che ha allontanato le tartarughe.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

