Ferragosto a Varazze, musica sotto le stelle

Varazze (Savona) – Prosegue con il concerto all’oratorio di N.S. Assunta, questa sera, alle 21, il programma di eventi organizzati per il Ferragosto 2025 “Al Lume delle Stelle – XXV Rassegna Internazionale di Musica Classica Estate 2025”.

Anche quest’estate, con la 25esima edizone, la musica classica torna ad accendere le serate liguri con un’esperienza che unisce arte, bellezza e territorio.

Siamo arrivati alla venticinquesima edizione di questo percorso musicale nato dal desiderio di portare la grande musica in luoghi raccolti, intimi, dove ogni nota può vibrare con forza e delicatezza allo stesso tempo. E lo fa grazie alla collaborazione tra il Comune di Varazze, il Comune di Perinaldo, la Società dei Concerti di Finale Ligure ETS e l’Oratorio N.S. dell’Assunta di Varazze.

Anche quest’anno, la rassegna propone due serate a ingresso libero, con due giovani interpreti che stanno conquistando pubblico e critica:

Francesco Croese, violinista dalla tecnica sicura e dallo stile profondamente espressivo

Giacomo Alvino, pianista capace di grande sensibilità, in perfetto dialogo con il violino.

Il programma è pensato come un piccolo viaggio nel tempo, tra emozioni e stili diversi:

dal virtuosismo romantico di Wieniawski, alla profondità lirica di Schubert, fino alla scrittura delicata e intensa di Lili Boulanger, voce rara e preziosa della musica del primo Novecento.

I concerti si terranno:

Venerdì 15 agosto, come da tradizione, alle ore 21.00 a Varazze (SV), nell’Oratorio di N.S. Assunta: un luogo raccolto, perfetto per ascoltare musica sotto le stelle.

Domenica 17 agosto alle ore 21.00 a Perinaldo (IM), nella Sala Consiliare del Comune: un concerto immerso nella bellezza del borgo e nella quiete dell’entroterra ligure.

