Genova – E’ stato riaperto con due corsie in direzione Nord, alle ore 6:30 circa, il tratto di autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce compreso tra l’allacciamento con A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona, chiuso alle 23.00 di ieri sera per consentire le operazioni di bonifica e ripristino del piano viabile a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza del km 3, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti che hanno preso fuoco a seguito dello scontro.
Al momento nel tratto interessato Autostrade per l’Italia non segnala problemi per la viabilità. Quello di oggi è però un giorno da bollino rosso per il traffico per le partenze di Ferragosto, per l’arrivo e la partenza con i traghetti e per la presenza, sull’autostrada A7 Genova – Milano, della riduzione ad una sola corsia del tratto nei pressi del casello di Busalla, in direzione mare e la chiusrura dello stesso per chi arriva da Nord.
Sulla A26, sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia impegnato durante la giornata di ieri in attività di distribuzione di acqua agli utenti in coda.
Incidente sulla A26, riaperto il tratto tra A10 e Masone verso Nord
