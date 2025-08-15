Incidente sulla A26, riaperto il tratto tra A10 e Masone verso Nord

Genova – E’ stato riaperto con due corsie in direzione Nord, alle ore 6:30 circa, il tratto di autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce compreso tra l’allacciamento con A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona, chiuso alle 23.00 di ieri sera per consentire le operazioni di bonifica e ripristino del piano viabile a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza del km 3, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti che hanno preso fuoco a seguito dello scontro.

Al momento nel tratto interessato Autostrade per l’Italia non segnala problemi per la viabilità. Quello di oggi è però un giorno da bollino rosso per il traffico per le partenze di Ferragosto, per l’arrivo e la partenza con i traghetti e per la presenza, sull’autostrada A7 Genova – Milano, della riduzione ad una sola corsia del tratto nei pressi del casello di Busalla, in direzione mare e la chiusrura dello stesso per chi arriva da Nord.

Sulla A26, sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia impegnato durante la giornata di ieri in attività di distribuzione di acqua agli utenti in coda.