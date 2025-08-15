Nuovo incidente sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce

Genova – Non c’è pace per l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce dove si registra un nuovo incidente stradale dopo quello che ha causato la chiusura per sei ore nella giornata di ieri.

Per cause ancora da accertare una moto ed una vettura si sono scontrate all’altezza dell’uscita di Ovada.

Ad avere la peggio una donna che viaggiava in sella alla moto e che è caduta rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale.

L’autostrada risulta al momento aperta.

Ieri il terribile incidente nel tratto tra l’allacciamento della A10 Genova – Ventimiglia e Masone. Due camion si sono scontrati ed uno ha preso fuoco.

Il conducente del mezzo, un 67enne, ha riportato diverse ustioni sul corpo e si trova ricoverato al reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.