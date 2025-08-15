venerdì 15 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaNuovo incidente sull'Autostrada A26 Voltri - Gravellona Toce
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltri

Nuovo incidente sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce

Redazione Liguria
0

coda autostrada A10Genova – Non c’è pace per l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce dove si registra un nuovo incidente stradale dopo quello che ha causato la chiusura per sei ore nella giornata di ieri.
Per cause ancora da accertare una moto ed una vettura si sono scontrate all’altezza dell’uscita di Ovada.
Ad avere la peggio una donna che viaggiava in sella alla moto e che è caduta rovinosamente a terra.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale.
L’autostrada risulta al momento aperta.
Ieri il terribile incidente nel tratto tra l’allacciamento della A10 Genova – Ventimiglia e Masone. Due camion si sono scontrati ed uno ha preso fuoco.
Il conducente del mezzo, un 67enne, ha riportato diverse ustioni sul corpo e si trova ricoverato al reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto fiamme vigili del fuoco

San Bartolomeo al Mare, auto in fiamme, arrivano i pompieri

Cronaca
incendio camion autostrada a26 14 agosto 2025

Camion in fiamme sull’autostrada A26, tratto riaperto dopo 6 ore

Cronaca
meteo Liguria venerdì 15 agosto 2025

Meteo Liguria, Ferragosto caldo ma con possibili temporali pomeridiani

Cronaca
Fulmini in ValBisagno

Genova, forte temporale sulla città

Cronaca