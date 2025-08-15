venerdì 15 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaMeteo Liguria, Ferragosto caldo ma con possibili temporali pomeridiani
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, Ferragosto caldo ma con possibili temporali pomeridiani

Redazione Liguria
0

meteo Liguria venerdì 15 agosto 2025Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo è ancora forte ma lascia passare infiltrazioni di aria più fresca in quota che nei prossimi giorni determineranno qualche temporale nelle aree interne e nelle ore pomeridiane.
Caldo sempre opprimente, ma senza più record termici lungo le coste.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 15 agosto 2025
Al mattino cielo sereno-velato o con addensamenti di poco conto.
Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri con rischio di temporali.
Nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche rovescio o isolato temporale in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti.
In serata generale attenuazione dei fenomeni e ritorno del sereno.
Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a brezza su tutti i settori nel pomeriggio.
Mare quasi calmo o poco mosso.
Temperature in lieve calo le minime specie sui versanti padani, massime stazionarie o in lieve aumento lungo la fascia costiera.
Sulla costa temperature minime tra +23°C/+26°C e massime tra +30°C/+35°C.
Nell’interno temperature minime tra +16°C/+23°C e massime tra +30°C/+37°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Fulmini in ValBisagno

Genova, forte temporale sulla città

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, rapinano e aggrediscono con violenza un giovane alla Foce: arrestati

Cronaca

Camion a fuoco in Autostrada, chiuso lo svincolo A26/A10

Cronaca
Camion a fuoco A10 (2)

Autostrade, camion a fuoco in A26 dopo un incidente: grave un...

Cronaca