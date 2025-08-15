Meteo Liguria, Ferragosto caldo ma con possibili temporali pomeridiani

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo è ancora forte ma lascia passare infiltrazioni di aria più fresca in quota che nei prossimi giorni determineranno qualche temporale nelle aree interne e nelle ore pomeridiane.

Caldo sempre opprimente, ma senza più record termici lungo le coste.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 15 agosto 2025

Al mattino cielo sereno-velato o con addensamenti di poco conto.

Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri con rischio di temporali.

Nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche rovescio o isolato temporale in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti.

In serata generale attenuazione dei fenomeni e ritorno del sereno.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a brezza su tutti i settori nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve calo le minime specie sui versanti padani, massime stazionarie o in lieve aumento lungo la fascia costiera.

Sulla costa temperature minime tra +23°C/+26°C e massime tra +30°C/+35°C.

Nell’interno temperature minime tra +16°C/+23°C e massime tra +30°C/+37°C.