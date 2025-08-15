San Bartolomeo al Mare, auto in fiamme, arrivano i pompieri

San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Vigili del fuoco al lavoro, questa mattina all’alba, in via Asilo dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare.

Sono stati alcuni passanti a chiamare il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza delle fiamme che fuoriuscivano dall’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia che hanno velocemente domato le fiamme che nel frattempo si erano estese ad un secondo veicolo posteggiato vicino al primo.

L’incendio è divampato intorno alle 5.40 e sono ora in corso gli accertamenti per verificare se si tratta di un corto circuito o del guasto al veicolo che ha preso fuoco o se, invece, sia l’opera di un piromane.

Indagini in corso anche da parte dei carabinieri.

