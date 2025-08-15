venerdì 15 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSan Bartolomeo al Mare, auto in fiamme, arrivano i pompieri
ImperiaCronacaNotizie Liguria

San Bartolomeo al Mare, auto in fiamme, arrivano i pompieri

Redazione Liguria
0

auto fiamme vigili del fuocoSan Bartolomeo al Mare (Imperia) – Vigili del fuoco al lavoro, questa mattina all’alba, in via Asilo dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare.
Sono stati alcuni passanti a chiamare il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza delle fiamme che fuoriuscivano dall’auto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia che hanno velocemente domato le fiamme che nel frattempo si erano estese ad un secondo veicolo posteggiato vicino al primo.
L’incendio è divampato intorno alle 5.40 e sono ora in corso gli accertamenti per verificare se si tratta di un corto circuito o del guasto al veicolo che ha preso fuoco o se, invece, sia l’opera di un piromane.
Indagini in corso anche da parte dei carabinieri.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
incendio camion autostrada a26 14 agosto 2025

Camion in fiamme sull’autostrada A26, tratto riaperto dopo 6 ore

Cronaca
meteo Liguria venerdì 15 agosto 2025

Meteo Liguria, Ferragosto caldo ma con possibili temporali pomeridiani

Cronaca
Fulmini in ValBisagno

Genova, forte temporale sulla città

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, rapinano e aggrediscono con violenza un giovane alla Foce: arrestati

Cronaca