venerdì 15 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, giovane distrugge l'auto nella notte di Ferragosto
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Sanremo, giovane distrugge l’auto nella notte di Ferragosto

Redazione Liguria
0

carabinieri genericaSanremo (Imperia) – Ha perso il controllo dell’auto e ha prima abbattuto un paletto spartitraffico e poi si è fermato contro il bordo della carreggiata. Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per un giovane che, nella notte di Ferragosto, ha distrutto la propria auto sul Lungomare Calvino.
Forse per un malore, un colpo di sonno per una distrazione, il veicolo ha perso il controllo ed ha travolto un paletto, distruggendolo ma provocando anche gravi danni alla vettura.
La corsa del mezzo è terminata a bordo strada dove ha iniziato a perdere liquidi.
La scena non è passata inosservata e le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare i soccorsi.
Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.
L’auto è stata rimossa e il giovane visitato e poi sono iniziati i rilievi dell’incidente e gli esami, ormai automatici, per verificare le condizioni psico-fisiche del giovane.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Alassio, ancora risse e aggressioni

Cronaca
coda autostrada

Nuovo incidente sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce

Cronaca
auto fiamme vigili del fuoco

San Bartolomeo al Mare, auto in fiamme, arrivano i pompieri

Cronaca
incendio camion autostrada a26 14 agosto 2025

Camion in fiamme sull’autostrada A26, tratto riaperto dopo 6 ore

Cronaca