Sanremo, giovane distrugge l’auto nella notte di Ferragosto

Sanremo (Imperia) – Ha perso il controllo dell’auto e ha prima abbattuto un paletto spartitraffico e poi si è fermato contro il bordo della carreggiata. Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per un giovane che, nella notte di Ferragosto, ha distrutto la propria auto sul Lungomare Calvino.

Forse per un malore, un colpo di sonno per una distrazione, il veicolo ha perso il controllo ed ha travolto un paletto, distruggendolo ma provocando anche gravi danni alla vettura.

La corsa del mezzo è terminata a bordo strada dove ha iniziato a perdere liquidi.

La scena non è passata inosservata e le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare i soccorsi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

L’auto è stata rimossa e il giovane visitato e poi sono iniziati i rilievi dell’incidente e gli esami, ormai automatici, per verificare le condizioni psico-fisiche del giovane.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]