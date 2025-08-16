Albenga, subacqueo colpito da malore all’Isola Gallinara

Albenga (Savona) – Migliorano all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del subacqueo colpito da un malore, ieri pomeriggio, durante una immersione all’isola Gallinara.

La persona è stata soccorsa dai compagni di immersione e trasferita sul gommone del diving che accompagnava alla visita dei fondali della zona.

Il personale della Guardia Costiera di Alassio e Loano-Albenga ha trasferito rapidamente la persona al porto di Alassio dove è stata affidata alle cure del personale medico del 118.

Per il sub è scattato il trasferimento in codice rosso, con l’elicottero, all’ospedale San Martino e qui è stato sottoposto alle cure salvavita e ricoverato in gravi condizioni.

(foto di Archivio)