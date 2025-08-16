sabato 16 Agosto 2025
Albenga, subacqueo colpito da malore all’Isola Gallinara

Redazione Liguria
0

sub subacqueo cressi subAlbenga (Savona) – Migliorano all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del subacqueo colpito da un malore, ieri pomeriggio, durante una immersione all’isola Gallinara.
La persona è stata soccorsa dai compagni di immersione e trasferita sul gommone del diving che accompagnava alla visita dei fondali della zona.
Il personale della Guardia Costiera di Alassio e Loano-Albenga ha trasferito rapidamente la persona al porto di Alassio dove è stata affidata alle cure del personale medico del 118.
Per il sub è scattato il trasferimento in codice rosso, con l’elicottero, all’ospedale San Martino e qui è stato sottoposto alle cure salvavita e ricoverato in gravi condizioni.
(foto di Archivio)

