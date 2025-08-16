sabato 16 Agosto 2025
Genova, a Pra’ fermato uomo ubriaco alla guida di auto rubata e senza patente

Redazione Liguria
0

carabinieri notteGenova – Era talmente ubriaco da guidare a zig-zag per le strade di Pra’ e quando i carabinieri lo hanno fermato hanno scoperto che l’auto era rubata e che la persona al volante non aveva mai preso la patente di guida.
E’ successo nella delegazione del ponente genovese dove i carabinieri che stavano effettuando controlli hanno visto una vettura che procedeva con difficoltà sul lungomare tra Voltri e Pra’ ed hanno fermato il veicolo.
A bordo un uomo di 32 anni che mostrava segni evidenti di ubriachezza e che, sottoposto ad alcol test risultava guidare con un tasso alcolico nel sangue di ben 4 volte superiore al limite di legge.
Quando i militari gli hanno chiesto la patente, l’uomo ha candidamente ammesso di non averla mai presa e un ulteriore verifica sul proprietario dell’auto ha permesso di scoprire che il veicolo risultava rubato.
I carabinieri hanno arrestato l’uomo e sequestrato la vettura che verrà restituita al proprietario mentre l’automobilista verrà sanzionato.

