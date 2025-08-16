Genova, tubo dell’acquedotto esploso in via Bobbio, pesanti disagi

Genova – Potrebbero durare sino alla mezzanotte i pesanti disagi causati oggi dalla rottura di una grossa tubazione dell’acquedotto in via Bobbio, tra i quartieri di Marassi e Staglieno.

Nella zona molti condomini sono ancora senza acqua ma alla Foce molti utenti di IREN lamentano acqua sporca e mista a fango che esce dai rubinetti.

Intorno alle 14 l’asfalto di via Bobbio ha iniziato a gonfiarsi e alcuni zampilli fuoriuscivano dalle buche e poco dopo una valanga d’acqua ha allagato la strada invadendo la carreggiata.

La polizia locale ha subito bloccato il transito veicolare nella zona ed ha chiuso anche via Montaldo per evitare che il flusso di veicoli si bloccasse poi in via Bobbio.

I tecnici di IREN e di Ireti sono intervenuti per cercare di ridurre i disagi ma il lavoro è ancora lungo e potrebbero essere necessarie ancora molte ore prima di poter sistemare la grossa perdita.

Nella zona sono stati recentemente eseguiti importanti lavori che hanno bloccato il traffico nella zona per intere settimane.

Intorno alle 17 sono state riaperte le strade bloccate per evitare il caos del traffico.