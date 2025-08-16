sabato 16 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, tubo dell'acquedotto esploso in via Bobbio, pesanti disagi
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassi

Genova, tubo dell’acquedotto esploso in via Bobbio, pesanti disagi

Redazione Liguria
0

tubo rotto via Bobbio genovaGenova – Potrebbero durare sino alla mezzanotte i pesanti disagi causati oggi dalla rottura di una grossa tubazione dell’acquedotto in via Bobbio, tra i quartieri di Marassi e Staglieno.
Nella zona molti condomini sono ancora senza acqua ma alla Foce molti utenti di IREN lamentano acqua sporca e mista a fango che esce dai rubinetti.
Intorno alle 14 l’asfalto di via Bobbio ha iniziato a gonfiarsi e alcuni zampilli fuoriuscivano dalle buche e poco dopo una valanga d’acqua ha allagato la strada invadendo la carreggiata.
La polizia locale ha subito bloccato il transito veicolare nella zona ed ha chiuso anche via Montaldo per evitare che il flusso di veicoli si bloccasse poi in via Bobbio.
I tecnici di IREN e di Ireti sono intervenuti per cercare di ridurre i disagi ma il lavoro è ancora lungo e potrebbero essere necessarie ancora molte ore prima di poter sistemare la grossa perdita.
Nella zona sono stati recentemente eseguiti importanti lavori che hanno bloccato il traffico nella zona per intere settimane.
Intorno alle 17 sono state riaperte le strade bloccate per evitare il caos del traffico.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Torriglia incendio vertical green

Torriglia, incendio distrugge magazzino di una falegnameria

Cronaca
carabinieri notte

Genova, a Pra’ fermato uomo ubriaco alla guida di auto rubata...

Cronaca
carabinieri generica

Genova, furti nei camper al Porto Antico, fermato un giovane

Cronaca
Chiavari spiagge mare

Chiavari, tende e feste notturne in spiaggia, scattano le proteste

Cronaca