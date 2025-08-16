Savona, grave incidente in via Stalingrado, bambina grave al Gaslini

Savona – Grave incidente, nella notte, in via Stalingrado, nei pressi della rotatoria dove una donna alla guida del proprio scooter ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra. Con lei viaggiava la figlia di appena 8 anni che ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e l’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola marina. Il personale ha stabilizzato mamma e figlia e le ha traportate in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Paolo.

I medici hanno però valutato come molto gravi le condizioni della bambina ed hanno deciso per il trasferimento urgente all’ospedale Gaslini di Genova dove i medici stanno cercando di salvarle la vita.

Intanto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Non è chiaro infatti se la donna alla guida del mezzo a due ruote abbia causato da sola l’incidente o se invece siano coinvolti altri veicoli.