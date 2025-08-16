Savona, smarrita una puzzola americana, taglia da mille euro

Savona – Mille euro di ricompensa a chi riporta ai proprietari l’esemplare di moffetta – la tipica puzzola americana – smarrita in zona Valloria. L’annuncio circola in questi giorni sulle pagine social della zona di Savona e sembrerebbe vero.

La proprietaria della puzzola avverte che l’animale è stato “deghiandolato” e quindi non può spruzzare sui malcapitati il potente odore tipicamente utilizzato per difendersi.

La puzzola è molto docile e schiva e per questo potrebbe essere difficile, in caso di avvistamento, catturarla.

In molti, però, vista la generosa “taglia”, si sono messi a cercare la moffetta smarrita.

Chi la avvistasse o la avesse catturata può contattare il numero riportato nel post.

“Buongiorno… Ieri sera in torno alle 21 circa la mia moffetta e sparita deve essere uscita nel giardino di casa e non la troviamo più.. abito in via Valloria, Savona.

E una moffetta deghiandolata, bianca e nera, molto buona e paurosa con chi non conosce, potrebbe essere ovunque, per favore non spaventatela…se qualcuno la vede vi prego di contattatemi subito al 3703137372 o al 3408884248 offro ricompensa di 1000€ a chi me la riporta”