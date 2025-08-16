sabato 16 Agosto 2025
Torriglia, incendio distrugge magazzino di una falegnameria

Torriglia incendio vertical greenTorriglia (Genova) – Pesanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio che ha distrutto un magazzino per il legname di una falegnameria intorno all’ora di pranzo.
L’allarme è scattato da alcuni residenti che hanno notato prima una colonna di fumo e poi le fiamme che uscivano dai locali della falegnameria che, in breve, è stata avvolta dalle fiamme.
Sul posto sono accorse ben 4 squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Dopo ave accertato che nei locali non si trovava nessuno, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio che sono andate avanti per alcune ore.
Utilizzate anche alcune ruspe per smassare la legna in fiamme e poi le ceneri ancora ardenti per poter operare alla bonifica dell’area.
Spente le fiamme sono state avviate le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio ed eventuali responsabilità. Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti.

