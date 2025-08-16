Vado Ligure, questa sera concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy

Vado Ligure (Savona) – Le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni e le canzoni irriverenti dei Gem Boydi approdano questa sera ai Giardini a mare con il concerto di Cristina D’Avena.

Appuntamento questa sera, alle 21, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Cristina D’Avena, regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati si esibirà sul palcoscenico per un grande spettacolo insieme ai Gem Boy. Un tuffo nella nostalgia e nel divertimento, capace di far cantare e ballare grandi e piccini.

L’area concerto aprirà alle ore 20:00, con tre varchi di accesso, di cui uno riservato alle persone con disabilità, alle autorità e agli autorizzati.

La capienza massima è di 4.000 persone, per questo gli organizzatori invitano ad arrivare per tempo per garantirsi l’accesso.

Per motivi di sicurezza, non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro o bombolette spray. Saranno ammesse bottigliette d’acqua in plastica senza tappo. Dalle ore 20:00 l’area del parco giochi “Robinson” e la spiaggia libera adiacente resteranno chiuse al pubblico.