domenica 17 Agosto 2025
Albenga, fiamme in un appartamento

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeAlbenga (Savona) – Fiamme, nella notte, in un edificio abbandonato di via Rita Levi Montalcini. Intorno all’una l’allarme, lanciato da passanti che hanno visto fumo e fiamme uscire dalle finestre di un appartamento del primo piano ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.
I pompieri del distaccamento di Albenga hanno accertato che nel palazzo non ci fosse nessuno e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento.
In fiamme alcuni materassi e mobilio presente nell’appartamento che non dovrebbe essere abitato.
Possibile che l’immobile venga usato come rifugio da persone senza fissa dimora o comunque in difficoltà.
I vigili del fuoco hanno domato l’incendio ed avviato le prime indagini per accertare le cause del rogo che potrebbero essere dolose.
Fortunatamente non si registrano feriti, le indagini delle forze dell’ordine proseguono in giornata.

