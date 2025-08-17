Carasco, grave incidente nella notte, tre feriti

Carasco (Genova) – Grave incidente, nella notte, lungo la strada provinciale SP 33 nel territorio del comune di Carasco, entroterra chiavarese.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione stradale.

Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 4, con le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le ambulanze e l’automedica del 118.

Le ambulanze della Croce Verde di Carasco e la Croce Rossa di Cicagna e Cogorno hanno trasferito i feriti all’ospedale di Lavagna dove è stato attribuito il codice giallo di media gravità.

Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

