Genova, incendio boschivo sopra Acquasanta

Genova – Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per domare un incendio divampato nella notte nella zona di Punta Martin, sulle alture di Acquasanta, nel ponente genovese.

L’allarme è scattato intorno alle 2 e sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari anti incendio.

Sfortunatamente la zona è molto impervia e al momento le operazioni cercano di contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei mezzi aerei in grado di lanciare acqua anche lungo pendii molto ripidi e scoscesi.

Al momento non si segnalano feriti.

notizia in aggiornamento

