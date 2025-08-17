domenica 17 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, incendio boschivo sopra Acquasanta
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltriNotizie in evidenza

Genova, incendio boschivo sopra Acquasanta

Redazione Liguria
0

Incendio Prà, Cep GenovaGenova – Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per domare un incendio divampato nella notte nella zona di Punta Martin, sulle alture di Acquasanta, nel ponente genovese.
L’allarme è scattato intorno alle 2 e sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari anti incendio.
Sfortunatamente la zona è molto impervia e al momento le operazioni cercano di contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei mezzi aerei in grado di lanciare acqua anche lungo pendii molto ripidi e scoscesi.
Al momento non si segnalano feriti.
notizia in aggiornamento
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria 17 agosto 2025

Meteo Liguria, aumenta l’instabilità e possibili temporali pomeridiani

Cronaca
Pippo Baudo

Addio a Pippo Baudo, aveva 89 anni

Cronaca
polizia locale Genova

Genova, controlli in Darsena, 4 arresti

Cronaca
tubo rotto via Bobbio genova

Genova, tubo dell’acquedotto esploso in via Bobbio, pesanti disagi

Cronaca