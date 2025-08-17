Meteo Liguria, aumenta l’instabilità e possibili temporali pomeridiani

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si sta indebolendo e dall’inizio della prossima settimana tenderà ad erodersi progressivamente favorendo l’arrivo di correnti più umide e fresche ed un calo delle temperature. Oggi, domenica 17 agosto 2025, le temperature sono più basse ma sarà comunque una giornata piuttosto calda.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Dopo i passaggi nuvolosi della notte, con qualche isolato temporale, specie nell’entroterra, nel corso della mattinata, ampie aperture sull’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati su Alpi Liguri ed Appennino orientale.

In tale contesto, non si escludono degli sconfinamenti, in prevalenza solamente nuvolosi, lungo le coste sottostanti di imperiese e Tigullio.

Altrove tempo asciutto e in prevalenza poco nuvoloso, condizione che si estenderà all’intera regione in serata.

Venti al mattino, deboli da Nord, rinforzi fino a moderati sul settore centro-occidentale della costa. Dalle ore centrali della giornata, ventilazione che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, per poi tornare da settentrione in serata.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggera diminuizione.

Sulla costa temperature minime tra +23°C/+29°C e massime tra +29°C/+35°C.

Nell’interno temperature minime tra +13°C/+23°C e massime tra +28°C/+35°C