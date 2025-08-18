lunedì 18 Agosto 2025
Grave incidente sull’Autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo

Redazione Liguria
incidente autostrada A12 auto ribaltataGenova – Migliorano, in ospedale, le condizioni della donna coinvolta ieri pomeriggio, nel grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto tra Chiavari e Rapallo.
La vettura sulla quale viaggiava la donna si è scontrata per cause ancora da accertare con un’altra auto e la sua vettura ha finito la corsa sul tetto all’interno della galleria Sant’Agostino al km 31.
Le chiamate di altri automobilisti che hanno assistito alla scena al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’allarme e l’invio di ambulanze e dei mezzi dei vigili del Fuoco che hanno stabilizzato la vettura e grazie ad appositi strumenti hanno tolto le portiere per liberare la donna e consegnarla alle cure del 118.
Sul posto anche la polstrada. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

