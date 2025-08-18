lunedì 18 Agosto 2025
Genoa, oggi i funerali di Massimo Leopizzi

Redazione Liguria
0

Massimo Leopizzi tifoseria GenoaGenova – Verranno celebrati questa mattina i funerali di Massimo Leopizzi, la storica guida della tifoseria del Genoa morto lo scorso 13 agosto all’età di 63 anni.
I familiari, gli amici e la tifoseria si incontreranno in piazza Alimonda, nel quartiere della Foce, per l’ultimo addio ad una figura storica del tifo organizzato genovese.
Appuntamento alle ore 9 presso la chiesa di Nostra Signora del Rimedio, in piazza Alimonda che è da sempre nel cuore della tifoseria rossoblu.
Massimo Leopizzi era stato trovato senza vita nella sua abitazione in circostanze ancora da chiarire, probabile vittima di un malore improvviso.
Sul posto anche la polizia locale che potrebbe disporre la chiusura temporanea di alcune strade nel caso (previsto) della presenza di una nutrita rappresentanza della tifoseria del Genoa per un estremo saluto ad una delle sue guide storiche.
