lunedì 18 Agosto 2025
Cronaca

Rezzoaglio, torna la festa al Tempio della Fraternità di Lovari

Redazione Liguria
0

tempio della Fraternità Lovari RezzoaglioRezzoaglio (Genova) – Torna domenica 31 agosto, presso il Tempio della Fraternità la tradizionale Festa del Sacro Cuore di Maria, nella piccola Frazione di Lovari, nel comune di Rezzoaglio (GE)
Programma della giornata :
Ore 11:00 S.Messa con Commemorazione di tutti i caduti delle guerre e in particolare dei caduti della frazione :
l’alpino Bacigalupi Terenzio deceduto e sepolto in una fossa comune in Russia
il carabiniere Pagliughi Sisto deceduto e sepolto in Austria
Partecipa il gruppo musicale Santemo Group
Lettura preghiera dell’alpino e del carabiniere.
Deposizione corona di alloro al monumento ai caduti
Processione con la statua della Madonna nelle vie del Paese
In paese verrà allestita una piccola mostra fotografica a 20 anni dalla ristrutturazione del Tempio della Fraternità (28 agosto 2005), a ricordo e ringraziamento di tutti coloro che hanno aiutato.
E’ previsto un servizio pulmino con partenza da Alpepiana – Circolo Lagin dalle ore
9.30
Finita la celebrazione dalle ore 13:00 ci sarà il pranzo nella località vicina di Alpepiana presso il Circolo Polisportivo Lagin.
Il menù prevede : Antipasti misti – Tagliatelle al sugo –Punta di vitello al fornopatatine
fritte- formaggio – torta e dolci vari – frutta – Acqua – vino – caffè
Per informazioni e prenotazioni al pranzo tel. 3281756690 – 3478402164
A seguire lotteria e premiazione associazioni

