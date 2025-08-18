Rezzoaglio, torna la festa al Tempio della Fraternità di Lovari

Rezzoaglio (Genova) – Torna domenica 31 agosto, presso il Tempio della Fraternità la tradizionale Festa del Sacro Cuore di Maria, nella piccola Frazione di Lovari, nel comune di Rezzoaglio (GE)

Programma della giornata :

Ore 11:00 S.Messa con Commemorazione di tutti i caduti delle guerre e in particolare dei caduti della frazione :

l’alpino Bacigalupi Terenzio deceduto e sepolto in una fossa comune in Russia

il carabiniere Pagliughi Sisto deceduto e sepolto in Austria

Partecipa il gruppo musicale Santemo Group

Lettura preghiera dell’alpino e del carabiniere.

Deposizione corona di alloro al monumento ai caduti

Processione con la statua della Madonna nelle vie del Paese

In paese verrà allestita una piccola mostra fotografica a 20 anni dalla ristrutturazione del Tempio della Fraternità (28 agosto 2005), a ricordo e ringraziamento di tutti coloro che hanno aiutato.

E’ previsto un servizio pulmino con partenza da Alpepiana – Circolo Lagin dalle ore

9.30

Finita la celebrazione dalle ore 13:00 ci sarà il pranzo nella località vicina di Alpepiana presso il Circolo Polisportivo Lagin.

Il menù prevede : Antipasti misti – Tagliatelle al sugo –Punta di vitello al fornopatatine

fritte- formaggio – torta e dolci vari – frutta – Acqua – vino – caffè

Per informazioni e prenotazioni al pranzo tel. 3281756690 – 3478402164

A seguire lotteria e premiazione associazioni