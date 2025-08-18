Rossiglione, famiglia intossicata dal fumo di incendio

Rossiglione (Genova) – Momenti di paura, questo pomeriggio, per una famiglia intossicata dal fumo sprigionato da un incendio boschivo al confine tra Liguria e Piemonte. Il rogo, divampato nel territorio di Belforte Monferrato, in provincia di Alessandria, si è pericolosamente avvicinato ad una cascina di via Martiri della Benedicta, nel territorio del comune di Rossiglione e il denso fumo sprigionato dalle fiamme ha raggiunto l’abitazione dove si trovavano nonno, figlia e nipote e ne ha causato l’intossicazione.
L’allarme è scatatto intorno alle 16 quando la famiglia ha chiamato il numero di emergenza 112 dicendo di essere avvolta dal fumo e di vedere l’incendio che si stava avvicinando.
La situazione è peggiorata sino al punto che i tre sono stati raggiunti dal 118 e trasferiti d’urgenza all’ospedale Evangelico di Voltri (mamma e nonno) e al Gaslini (il bambino).
E proprio il piccolo sarebbe il più grave considerato che è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione.
L’incendio ha fatto scattare anche l’intervento dell’elicottero della Regione Liguria e delle squadre dei vigili del fuoco e i volontari anti incendio.
E’ stato richiesto anche l’intervento dei canadair che sono in grado di lanciare grandi quantità di acqua direttamente sulle fiamme.
