Morto dopo scariche di taser, indagati due carabinieri

Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Elton Bani, il 41enne di origini albanesi, morto domenica pomeriggio dopo essere stato colpito da diverse scariche elettriche inflitte da 4 carabinieri. Il magistrato che segue il caso ha indagato due dei militari intervenuti aprendo un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo.

Un “atto dovuto” come si spiega in gergo tecnico, per consentire ai due militari di difendersi e di nominare tecnici ed esperti che possano partecipare alle perizie medico legali e a tutti gli altri accertamenti che verranno eseguiti.

L’ipotesi è quella che le diverse scariche inflitte all’uomo, magari unite a problemi cardiaci pre-esistenti o all’ingestione di alcolici o droge o di un coctail di entrambi, possa aver causato il decesso al termine di una giornata piuttosto movimentata.

Elton Bani era recentemente uscito dal carcere con l’affidamento in prova presso l’azienda del fratello e lavorava nei cantieri come muratore senza particolari problemi.

Domenica pomeriggio, invece, era arrivato sotto casa, a Manesseno, frazione del comune di Sant’Olcese, nel primo entroterra genovese, molto agitato e nervoso.

Alcuni vicini, pensando stesse male, hanno chiamato il 112 che ha inviato un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.

Elton Bani avrebbe reagito male al tentativo di soccorso del personale dell’ambulanza e per questo è stato fermato dai carabinieri.

In circostanze tutte da chiarire si sarebbe ribellato all’identificazione e avrebbe aggredito i militari che lo hanno colpito con il taser, la pistola che emette forti scariche elettriche, in grado di mettere ko anche un uomo forte e robusto come Bani che, però, si sarebbe sentito male, perdendo rapidamente i sensi e morendo senza che il personale sanitario riuscisse a salvargli la vita.

Le ipotesi al vaglio sono diverse e vanno dall’eccesso di scariche elettriche alla reazione del corpo di Bani in correlazione con problemi cardiaci pregressi o l’assunzione di alcol e droghe.

Nel primo caso ci potrebbe essere una responsabilità dei carabinieri intervenuti che potrebbero aver colpito l’uomo con più scariche del necessario a neutralizzarlo e per questo motivo è stata aperta una indagine con i due militari indagati.

Diversa la situazione se Elton Bani avesse problemi cardiaci o se avesse assunto alcol o droghe o una miscela dei due. In questo caso l’autopsia e gli esami tossicologici potrebbero rivelare circostanze che possono aver causato la morte.

A stabilirlo saranno le indagini in corso e gli accertamenti medico legali ordinati dal magistrato competente.

Resta il dolore dei familiari di Bani e le perplessità per due decessi avvenuti a poche ore di distanza, a Manesseno e in provincia di Olbia, in Sardegna, con due uomini apparentemente sani che perdono la vita a seguito di scariche elettriche emesse con i taser in dotazione alle forze dell’ordine.

(sotto Elton Bani, la vittima)



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]