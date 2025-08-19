martedì 19 Agosto 2025
Genova, rissa a bottigliate a Punta Vagno, si cercano i feriti

carabinieri Punta VagnoGenova – Ancora senza esito le ricerche delle due persone che, ieri sera, si sono affrontate a colpi di cocci di bottiglia, vicino al depuratore di Punta Vagno, a pochi metri dalla frequentatissima corso Italia.
L’allarme è scattato intorno alle 119 quando alcuni passanti hanno visto due persone che dopo aver litigato animatamente, si affrontavano a colpi di cocci di bottiglia, ferendosi a vicenda con copiosa perdita di sangue.
Le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto intervenire sul posto le ambulanze della Croce Bianca Genovese e i carabinieri.
All’arrivo dei soccorsi, però, nessuna traccia dei due contendenti a parte vistose tracce di sangue a terra.
Lo scontro è avvenuto in via Mario Cappello vicino alla spiaggia di Punta Vagno ma quando sono arrivate le sirene delle auto dei carabinieri, i due giovani sono fuggiti ed hanno fatto perdere le loro tracce.
