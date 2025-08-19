La Liguria ricorda Frank Sinatra a Lumarzo

La Liguria ricorda anche quest’anno le origini del celebre cantante americano Frank Sinatra e torna a Lumarzo, borgo del Genovesato in Val Fontanabuona, l’evento “Hello Frank”, in

programma giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 agosto.

La manifestazione, giunta alla 18^ edizione, è un omaggio a Natalina “Dolly” Garaventa, mamma di The Voice, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del ‘900.

«Hello Frank – spiega l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi – è un appuntamento che rinnova ogni anno il legame tra il nostro entroterra e una figura straordinaria come Frank Sinatra, attraverso la memoria di sua madre Natalina Garaventa, originaria proprio di Lumarzo. È proprio da manifestazioni come questa che passa la promozione più autentica della Liguria: non solo mare, ma anche cultura, memoria e tradizioni che rendono unico ogni territorio”.

“Desidero complimentarmi – ha proseguito Lombardi – con il Comune di Lumarzo per aver saputo ampliare le giornate della rassegna, centrando perfettamente lo spirito del bando regionale dedicato agli Eventi Autentici Liguri. Grazie a questa visione e a questa capacità progettuale, l’evento ha ottenuto il patrocinio ed il finanziamento da parte dell’Assessorato al Turismo, a conferma della volontà condivisa di investire sulla qualità delle nostre manifestazioni».

“Un evento che porta con sé tante storie di emigrazione nelle Americhe – ha ricordato il consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Alessio Piana, della Val Fontanabuona delle quali Natalina Garaventa è un’icona, un simbolo”

Primo appuntamento della 18^ edizione di Hello Frank ! giovedi 21 agosto alle 21, nel piazzale della piscina comunale di Lumarzo.

La serata si aprirà con un tributo a Frank Sinatra di due giovani cantanti genovesi : Giuna

e Martha Zeffirino.

Dalla genialità di The Voice si arriverà a quella di Lucio Battisti e Mogol raccontata nei brani eseguiti dalla Tribute- band Innocenti Evasioni, un gruppo sulle scene musicali da una ventina d’anni , con 540 concerti in Italia e all’estero . Innocenti Evasioni ha aperto concerti della Formula 3 di Alberto Radius (l’unica band ad aver accompagnato Lucio Battisti dal vivo), alternando il palco con Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri, Giorgia e tanti altri.

Venerdì 22 agosto, ai bordi della piscina di Lumarzo è in programma una serata open disco per i giovanissimi con Hiypnoisia Eventi DJ set .

Per questi due primi appuntamenti ai bordi della piscina di Lumarzo sarà allestita un’area

ospitality gastronomica con la focaccia col formaggio.

Sabato 23 agosto, Hello Frank ! tornerà a Rossi di Lumarzo, in versione “Hello Dolly” per

ricordare la mamma di Frank Sinatra Natalina “Dolly” Garaventa che da quassù era partita.

Frank Sinatra era legatissimo alla madre Natalina che morì in un incidente aereo sulle montagne del Nevada il 6 gennaio 1977 a 81 anni, mentre era in volo verso Las Vegas per assistere a un concerto del figlio al Caesar Palace.

Alle 17, nel borgo montano di Rossi ci sarà un tributo a un altro grande genio musicale genovese : Natalino Otto, il re dello Swing con il Chromatic Duet formato dalla cantante Valeria Bruzzone e Enrico Testa alla chitarra e armonica cromatica.

Natalino Otto, nato a Cogoleto, è stato uno dei cantanti italiani più famosi e importanti degli anni ’40 e ’50, fu il primo artista ad aver introdotto lo swing in Italia. In America , a New York, Natalino Otto incontrò il batterista jazz Gene Krupa e il violinista Joe Venuti e si innamorò del jazz e della musica nera.

A Rossi di Lumarzo sarà presente la figlia di Natalino Otto e di Flo Sandon's Silvia Codognotto Sandon che recentemente ha curato la biografia del cantante nel volume “La classe degli asini”.

La presentazione dell’edizione 2025 di Hello Frank si è tenuta presso il ristorante Zeffirino di Genova che per anni ha inviato a Sinatra il pesto che adorava e che commissionava appena possibile agli esperti del celebre ristorante.

(Sotto Frank Sinatra con la madre Natalina “Dolly” Garaventa)

