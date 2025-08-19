martedì 19 Agosto 2025
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

La Spezia, alla vista degli agenti cerca di gettare la droga, arrestato

Redazione Liguria
cocaina crack poliziaLa Spezia – Quando ha visto la volante della polizia si è subito innervosito e si è allontanato cercando di disfarsi della droga che nascondeva nelle tasche. La polizia ha fermato ed arrestato uno spacciatore in via Roma.
L’episodio è avvenuto lunedì 18 agosto quando gli agenti sono passati con l’auto lungo via
Garibaldi quando hanno visto un giovane che passeggiava tra i clienti di un negozio di alimentari. L’uomo al passaggio della volante della polizia, si è vistosamente agitato e poco dopo ha cercato di allontanarsi confondendosi tra i clienti verso via Garibaldi.
Raggiunto dagli agenti l’uomo ha cercato di liberarsi di alcuni involucri contenenti droga.
I pacchettini sono stati recuperati e si è scoperto che contenevano 7,29 grammi di cocaina e un altro quantitativo di hashish. Un ulteriore verifica ha permesso di scoprire che la persona nascondeva una somma di denaro.
Gli agenti lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Questa mattina, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che contestualmente
disponeva nei riguardi della persona l’obbligo di firma presso gli uffici della Questura.
(Foto di Archivio)

