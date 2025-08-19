martedì 19 Agosto 2025
Sestri Levante, ambulanza in fiamme vicino all’ospedale

incendio ambulanza sestri LevanteSestri Levante (Genova) – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato a bordo di una ambulanza che si trovava davanti all’ospedale di Sestri Levante.  Il denso fumo nero che ha avvolto il mezzo di soccorso ha fatto scattare l’allarme e le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Secondo le prime ricostruzioni a prendere fuoco sarebbe stato un mezzo di soccorso della Asl 5 adibito al trasporto dei farmaci. Le fiamme sono state domate ma i danni sono ingenti.
Fortunatamente nessuno si trovava sul mezzo quando ha preso fuoco e concluse le operazioni di spegnimento e di bonifica le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini

