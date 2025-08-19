Taggia, roulotte distrutta dalle fiamme nella notte

Taggia (Imperia) – Vigili del fuoco in azione, nella notte, per un incendio divampato a bordo di una roulotte posteggiata nella zona delle ex caserme Revelli.

L’allarme è scattato poco prima delle 2 della notte appena trascorsa con alcuni apssanti che hanno visto le fiamme ed hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo con l’ausilio dell’autobotte.

La roulotte è stata completamente distrutta ma si è evitati il propagarsi delle fiamme alle vetture posteggiate vicino e alla vegetazione.

In corso le operazioni di bonifica e i primi accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme.

Indagini condotte dai carabinieri di Sanremo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

