Alassio, giovani picchiati e derubati sulla spiaggia, due arresti

Alassio (Savona) – I carabinieri hanno arrestato due giovani di 29 e 32 anni residenti a Saluzzo, in Piemonte, perchè accusati di aver derubato, domenica scorsa, due 20enni sulla spiaggia libera di Sant’Anna, all’altezza di via Brennero.

I due sono accusati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni personali.

I due, insieme ad un terzo complice poi datosi alla fuga, hanno aggredito due ragazzi per futili motivi. Dopo un alterco verbale, i due sono passati alle vie di fatto: minacciando le vittime con una bottiglia di vetro e colpendole con calci e pugni, impossessandosi infine di una collanina d’oro, un orologio ed un cappellino.

Le richieste d’aiuto dei due giovani sono state sentite dai carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Alassio di pattuglia nella zona, che sono intervenuti, riuscendo a bloccare i due aggressori nonostante la loro violenta reazione a calci e pugni. Nel corso delle operazioni uno degli arrestati infatti ha continuato a dimenarsi causando contusioni ed escoriazioni ad un militare, lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Parte della refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre i due arrestati sono stati portati in caserma per le formalità di rito al termine delle quali, d’intesa con l’autorità giudiziaria di Savona sono stati trasferiti al carcere di Genova Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]